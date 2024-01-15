Хуситы атаковали американский эсминец2
- 15.01.2024, 10:14
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Выпущеная ракета была уничтожена.
Хуситы атаковали американский эсминец Laboon в Красном море. Противокорабельная ракета, выпущенная ими по кораблю, была уничтожена, сообщило Центральное командование США. Атака была предпринята в воскресенье во второй половине дня.
«14 января примерно в 16:45 (время Саны) противокорабельная крылатая ракета была выпущена из поддерживаемых Ираном районов хуситов в Йемене по эсминцу Laboon(DDG 58), действовавшему в южной части Красного моря. Ракета была сбита в районе побережья Ходейды истребителем США. О травмах и разрушениях не сообщалось», – проинформировали в командовании.
До этого американские и британские силы нанесли удары по позициям хуситов в Йемене, стремясь прекратить их нападения на торговые суда, следующие через Красное море.