Хуситы атаковали американский эсминец 2 15.01.2024, 10:14

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Выпущеная ракета была уничтожена.

Хуситы атаковали американский эсминец Laboon в Красном море. Противокорабельная ракета, выпущенная ими по кораблю, была уничтожена, сообщило Центральное командование США. Атака была предпринята в воскресенье во второй половине дня.

«14 января примерно в 16:45 (время Саны) противокорабельная крылатая ракета была выпущена из поддерживаемых Ираном районов хуситов в Йемене по эсминцу Laboon(DDG 58), действовавшему в южной части Красного моря. Ракета была сбита в районе побережья Ходейды истребителем США. О травмах и разрушениях не сообщалось», – проинформировали в командовании.

До этого американские и британские силы нанесли удары по позициям хуситов в Йемене, стремясь прекратить их нападения на торговые суда, следующие через Красное море.

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