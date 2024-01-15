Украинские партизаны проникли на территорию воинской части россиян в Феодосии 15.01.2024, 10:35

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Фотофакт.

Украинские партизаны пробрались на территорию 18-го гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка РФ.

Об этом сообщило партизанское движение АТЕШ, пишет New Voice.

«АТЕШ смог проникнуть на территорию воинской части в Феодосии. Пока караул был занят важными делами в своих телефонах, мы смогли быстро все разведать и зафиксировать», — отметили в движении.

Партизаны отметили, что им помогли российские мобилизованные, которые подсказали, когда и где лучше провести фото и видеофиксацию.

В АТЕШ подчеркнули, что вся информация была передана Силам обороны Украины.

«АТЕШ» зміг проникнути на територію військової частини у Феодосії pic.twitter.com/dDDJR8E6GL — NV (@tweetsNV) January 15, 2024

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