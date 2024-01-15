«Включилось платное ожидание, но авто было в нескольких кварталах» 1 15.01.2024, 10:42

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Белоруска поделилась неприятным случаем с такси.

Белоруска поделилась с Onliner своим неприятным опытом, связанным с заказом такси. «Возвращалась из гостей с собакой. Ехать надо было из Фрунзенского района в Первомайский (примерное время в пути — 23−27 минут)». После вызова машины начались проблемы.

— Вызвала такси (опцию «С питомцем» выбрала), — рассказала девушка. — Заказ принят, время ожидания — 8 минут. Тогда же поступил звонок от водителя. Он сказал, что человек, которого он прямо сейчас везет, выбрал промежуточную точку, поэтому время ожидания составит 20 минут. Я согласилась подождать, а водитель пообещал набрать, когда будет подъезжать.

Однако, по словам Елены, через какое-то время начался обратный отсчет бесплатного ожидания, которое затем превратилось в платное.

— Через 25 минут пришло сообщение, что водитель отменил заказ, — завершила историю читательница. — При этом, судя по карте, он был в нескольких кварталах от меня. Все выглядело так, будто бы я не вышла к машине. Банковская карта к аккаунту привязана не была, поэтому ничего не списалось.

Неизвестно, почему водитель решил включить режим ожидания, находясь так далеко от нужной точки. Если он хотел сразу отменить заказ, то непонятно, почему так долго тянул время. Когда режим ожидания активен, отмена заказа со стороны клиента приведет к списанию небольшой суммы с привязанной к его аккаунту карты (в дополнение к стоимости платного ожидания, если она есть).

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