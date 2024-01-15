Украинские бойцы из миномета уничтожили группу россиян возле Авдеевки 15.01.2024, 11:01

Оккупанты не оставляют попыток продвинуться.

Воины Сил специальных операций Украины из миномета ликвидировали группу россиян возле Авдеевки Донецкой области. Трое оккупантов были уничтожены, еще двое получили ранения.

Как сообщается, на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток продвинуться:

- Один и тот же маршрут противник атакует каждую ночь. Во время ночного наблюдения в зоне ответственности с помощью разведывательного дрона с тепловизионным прибором нами была обнаружена вражеская группа из пяти человек, пытавшаяся проводить разведку.

Операторы ССО открыли по противнику огонь из миномета. В результате огневого поражения трое оккупантов уничтожены, еще двое - получили ранения.

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