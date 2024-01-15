Где деньги? Александр Тихонов

15.01.2024, 11:21

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Коллаж: nv.ua

Удерживать штаны России удается пока лишь за счет одного ресурса.

Проблемы с отоплением стали отнюдь не единственным новогодним подарком для Кремля. При этом этот подарочек оказался куда серьезнее, и может существенно усложнить Кремлю финансовые возможности по подготовке страны к следующей зиме, не говоря уже о куда более насущных военных тратах.

Предпринятая США в конце прошлого года попытка преследования российского теневого танкерного флота дала ощутимые результаты: нефтегазовые доходы бюджета в декабре резко просели. При этом США явно не планируют снижать обороты по ужесточению контроля над нефтяным эмбарго, в результате даже такой портал для обхода санкций как ОАЭ не выдержал американского давления, а у Роснефти возникли большие проблемы при продаже нефти в Индию. США явно нащупали слабое место в российской нефтяной логистике, и возникшие у России проблемы точно не останутся без внимания Минфина США.

Коллеги с канала Proeconomics призывают не покупать пессимизм и не преувеличивать значение того, что средняя цена российской нефти в прошлом году составила $63 за барр., указывая, что это соответствует среднему уровню весьма благополучных 2017-2018 гг. (даже выше почти на $2). И на первый взгляд это действительно так. Однако и коллег с Proeconomics в свою очередь можно поймать на попытке продажи оптимизма.

Во-первых, доллар 2023 г. не равен доллару 2017-2018 гг.: вследствие инфляции доллар 2023 г. обесценился к доллару 2017-2018 гг. на 25,6%. В результате реальная стоимость экспортируемой Россией нефти составила в 2023 г. в ценах 2017-2018 гг. всего $50,1 за барр. Во-вторых, в отличие от 2017-2018 гг., Россия вместо твердых валют получает теперь за продажу ресурсов фантики различной степени конвертируемости, включая практически полностью бесполезные индийские рупии. В-третьих, российскому бюджету теперь требуется гораздо больше денег из-за необходимости вести войну, на что уйдет 40% бюджета 2024 г.

В результате получаемой страной экспортной валютной выручки не хватает на оплату необходимого стране импорта товаров, стоимость которых значительно возросла из-за усложнившейся логистики при существенном снижении их качества. Все вышеперечисленное прекрасно объясняет, почему рубль в прошлом году отправился в свободное падение, а экономика столкнулась с инфляционным шоком.

Удерживать штаны России удается пока лишь за счет одного ресурса – накопленных в ФНБ валютных резервов, которыми и компенсируется дефицит экспортной выручки в твердой валюте. Однако эта заначка не бездонна: за два года ликвидная часть ФНБ сократилась примерно вдвое: на 44% в рублевом выражении и на 54% в долларах. При этом тренд на падение долларовой оценки ФНБ, которая и является основной, начался лишь с середины 2022 г., и с тех пор, всего за полтора года, валютные запасы российского правительства упали почти в три раза с почти $150 млрд до $52,2. Такое стремительное падение средств ФНБ явно не согласуется с упорной попыткой российской пропаганды убедить нас в том, что ничего не случилось и все в России хорошо, как во второй половине прошлого десятилетия. Сохранение текущих темпов сокращения ФНБ указывает на то, что к началу следующего года кремлевская кубышка окончательно опустеет.

При этом многое указывает на то, что внешняя конъюнктура для России в 2024 г. продолжит ухудшаться. Российские морозы задели Европу лишь по касательной, а температуры в регионе возвращаются к умеренным с благоприятным прогнозом. В результате цены на газ в Европе сейчас в 2 раза ниже, чем годом ранее. Мировые цены на СПГ также находятся на минимальном уровне за несколько лет. По мере приближения весны цены на газ продолжат снижаться, а значит экспортная выручка Газпрома и Новатэка продолжит стремительно сокращаться и в этом году, вместе с доходами российского бюджета.

Падению цен на СПГ, помимо погоды и больших переходящих запасов газа в Европе в этом году, будет способствовать и быстрый рост мирового предложения СПГ. Как результат, риски введения Европой эмбарго и ценового потолка на российский газ начинают расти. Все это однозначно не добавит здоровья ни Газпрому, ни Новатэку, ни российскому бюджету.

Падение демонстрируют и цены на уголь. В результате России пришлось спешно отменять экспортные пошлины на него, т.к. их применение грозило оставить без прибыли и стимула к экспортной деятельности российских производителей. Таким образом и эту строку доходов можно смело вычеркивать из доходной ведомости российского бюджета.

Немногим лучше обстоит ситуация и на нефтяном рынке. Потребление нефти в мире выросло в 2023 г. на 2,3 млн барр., в первую очередь благодаря восстановительному росту в Китае и в Азии после отмены Китаем ковидных ограничений. Однако в 2024 г. прогнозируется весьма скромный прирост потребления нефти, при том, что предложение нефти со стороны стран вне ОПЕК+ продолжает стремительно расти, а состояние китайской экономики – ключевого потребителя нефти в мире – вызывает серьезные опасения.

На этом фоне над нефтяным рынком очевидно маячит призрак ценовой войны: Саудовская Аравия была вынуждена начать предоставлять скидки на свою нефть, чтобы удержать продажи. Я по-прежнему уверен, что Саудовская Аравия в ближайшие год-два откажется от политики ограничения добычи и начнет вытеснять с рынка конкурентов с высокими издержками.

Так что позитива российскому бюджету в этом году ждать не приходится. При этом Кремль в очередной раз ради тактической цели продемонстрировать укрепление деревянного к выборам Путина жертвует целями стратегическими – для укрепления рубля к выборам ЦБ начнет продавать валютную кубышку небывалыми темпами: ЦБ продаст $3,2 млрд с начала года по 6 февраля. Вероятно, не меньшая сумма потребуется и в последующий период на удержание курса до выборов в середине марта. Таким образом, ликвидные запасы средств в ФНБ могут опуститься до уровня всего в $45 млрд.

При этом российский Минфин оптимистично спрогнозировал рост доходов бюджета в 2024 г. на уровне в 22% по отношению к 2023 г. Очевидно, что без существенной девальвации достигнуть заложенных в бюджет параметров не получится. Однако не стоит полагать, что девальвация – это палочка-выручалочка, позволяющая бесконечно увеличивать доходы бюджета. Девальвация неизбежно приведет к ускорению инфляции, которая потребует существенного увеличения номинальных расходов в будущем, чтобы сохранять их реальный уровень на приемлемом уровне. Таким образом девальвация – это ничто иное, как чрезвычайно дорогой кредит у своего самого ближайшего будущего, который придется возвращать с большими процентами уже в следующем году.

В очередной раз я не вижу, каким образом Россия сможет тянуть длительную войну, угрозой которой она пугает Запад. Российские финансовые ресурсы иссякнут к 2025 г. даже без падения цен на нефть, которое вполне вероятно устроит Саудовская Аравия. А если она сделает это, то российская экономика прикажет долго жить в течение буквально нескольких кварталов. Покупка картины благополучного состояния российской экономики обходится Кремлю все дороже и дороже, но уже очень скоро ему будет совершенно нечем за это платить.

Синусоида настроений западных политиков находится сейчас в нижней точке: они сами себя убедили в том, что российская экономика справилась с трудностями. Однако это очередной миф, созданный Россией и подконтрольным правительству Росстатом, как и ее предыдущий миф о том, что российская армия является второй по силе армией в мире, а ее не имеющее аналогов оружие представляет серьезную угрозу для Запада. Учитывая, что проблемы российской экономики становятся все более явными, можно ожидать, что негативные оценки западных политиков в отношении возможности достижения Украиной успеха изменятся в лучшую сторону, и военная поддержка Украины вновь усилится.

Алексей Тихонов, Telegram

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