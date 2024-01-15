Что известно о политзаключенном Вадиме Храсько, который умер в колонии 1 15.01.2024, 11:28

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Вадим Храсько

Клиентами его фирмы были Нацбанк и Минтруда.

Вадим Храсько работал в сфере IT. Его фирма обслуживала Нацбанк и ряд других государственных организаций. У мужчины осталась жена и двое маленьких детей, передает «Радыё Свабода».

Политзаключенный Вадим Храсько умер в ночь на 9 января от воспаления легких. Его доставили из колонии «Витьба» в больницу, но спасти жизнь мужчины врачам не удалось. Мужчину похоронили в Минске. Ему было 50 лет.

Работал в IT-фирмах, зарегистрированных в начале 1990-х

По информации, которую можно найти в социальных сетях Вадима, он сначала ходил в школу в Заславле, потом в Минске. Профессиональное образование обозначено как незаконченное. Его отец Наум, вероятно, мог быть родом из Латвии. Человек с такими именем и фамилией есть в списках КПСС в латвийском архиве.

Вадим жил в Минске. Работал в сфере IT, в фирмах, занимавшихся разработкой программного обеспечения с начала 1990-х годов. Одно из первых мест работы — иностранное предприятие «Лаппа ИП», существовавшее с 1991 года. Офис размещался на территории Академии наук.

Последним местом работы Вадим обозначил компанию «Авест». Он был руководителем группы. Там он работал с 2000 года. Это частная компания, которая разрабатывала программное обеспечение криптографической защиты информации, защищала бизнесы от кибератак. Ее клиентами были Нацбанк, Министерство по налогам и сборам, Фонд социальной защиты населения, Министерство труда, Белорусская железная дорога, Белагромпромбанк и некоторые другие банки.

Вел семейный Youtube-канал, смотрел «Жизнь-малина»

Вадим вел страницу в социальных сетях на русском языке. Публиковал там в основном фото и видео с женой и старшей дочерью. Его жена родом из Татарстана, там же пара поженилась. В семье двое детей, 5 и 9 лет.

Мужчина даже имел свой небольшой Youtube-канал с семейными видео. Он фиксировал, как старший ребенок начинает ходить, играется, празднует день рождения. «Луч солнца золотого», — подписал он одну из фотографий с дочерью. Последняя его публикация в сетях была в 2017 году.

Вадим смотрел белорусский Youtube-канал Никиты Мелкозерова «Жизнь-малина», передачи российского журналиста Ильи Варламова и документальные фильмы о природе. Слушал группу Depeche Mode и интересовался, как можно сделать пляж с бассейном дома.

Отправили на три года в колонию за несколько донатов

Вадима Храсько задержали в апреле прошлого года незадолго до его дня рождения. В августе его осудили на 3 года колонии общего режима за несколько донатов. Статья звучит как «финансирование деятельности экстремистского формирования». Детали дела неизвестны.

Храсько пытался обжаловать приговор в Верховном суде, но его оставили в силе, несмотря на серьезное заболевание мужчины. К тому же МВД внесло его в «список экстремистов».

Политзаключенного направили в колонию под Витебском, где сидит много бывших чиновников, силовиков, экономических преступников. Там он пробыл около двух месяцев.

По информации правозащитников, это уже четвертая смерть в заключении осужденного по политическим мотивам. 21 мая 2022 года в шкловской колонии № 17 (Могилевская область) умер 50-летний активист и общественный деятель Витольд Ашурок, 7 мая 2023-го в витебской колонии — 61-летний блогер и активист Николай Климович с больным сердцем. 11 июля 2023 — привезен в больницу из гродненской тюрьмы № 1 57-летний художник Алесь Пушкин, у которого диагностировали прободную язву.

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