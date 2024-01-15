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В России увеличилось число алкоголиков

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  • 15.01.2024, 11:35
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В России увеличилось число алкоголиков

После начала войны с Украиной в 2022 году.

В России после начала войны с Украиной в 2022 году начало увеличиваться число людей с диагнозом «алкогольная зависимость». Это следует из данных Росстата, опубликованных в сборнике «Здравоохранение в России-2023», на которые обратил внимание («Коммерсантъ».

Согласно официальной статистике, с 2010 по 2021 год число впервые выявленных пациентов с алкогольной зависимостью сократилось почти в два раза — со 100 тыс. до 53 тыс. человек. Но уже в 2022-м, когда российская армия вторглась в Украину, было выявлено 54,2 тыс. таких пациентов. Из них с алкогольным психозом (сопровождается галлюцинациями, нарушениями сна и другими симптомами) — 12,9 тыс. человек.

В Минздраве объяснили увеличение числа больных алкоголизмом последствиями пандемии коронавируса, когда «был нарушен тренд к снижению потребления алкоголя и непосредственно связанной с алкоголем смертности». Причиной стал «стресс от пандемии», а также то, что «инфляция опережает повышение акцизов на алкоголь», подчеркнули в ведомстве.

На ситуацию также повлияли «социально-экономические потрясения, усиление геополитических противостояний и санкционного давления», говорит врач-психиатр, нарколог, руководитель наркологической и психиатрической клиники Руслан Исаев.

Одной статистики Росстата недостаточно, чтобы делать вывод о ситуации с алкогольной зависимостью в стране, считает завкафедрой психиатрии и медицинской психологии Казанского государственного медуниверситета Владимир Менделевич.

«Мы имеем статистику только по наркологическим диспансерам, а это вопрос, обратился человек за помощью или нет. В последние годы возрастает количество людей, которые обращаются анонимно в негосударственные учреждения и не попадают в статистику», — пояснил Менделевич.

По его словам, государственная статистика учитывает как людей с зависимостью, так и с так называемым пагубным употреблением. «Человека поймали пьяным за рулем, отправили на экспертизу, выявили алкоголь и поставили на учет — а зависимости нет», — отметил Менделевич. Гораздо важнее отслеживать данные по количеству алкогольных психозов, которые проявляются у людей, дошедших до тяжелой стадии зависимости, говорит эксперт, добавляя, что в последние годы число таких психозов «резко увеличивается».

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