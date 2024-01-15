В Украине задержан белорус-«вагнеровец» 10 15.01.2024, 11:36

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СБУ утверждает, что он готовил диверсию на объектах инфраструктуры.

Cлужба безопасности Украины задержала в Ровенской области белоруса-«вагнеровеца».

По данным следствия, иностранец в 2014-2017 годах был участником нескольких вооруженных формирований «лнр/днр», а в 2023 — входил в артиллерийское подразделение ЧВК «Вагнер» и воевал вблизи Бахмута.

11 января боевик, будучи завербованным агентом ГРУ, незаконно пересек границу Украины, на выполнение задания своего куратора и подготовить диверсию, которая бы обесточила центральные регионы государства.

Мужчина должен был установить GPS трекеры на объектах энергетической инфраструктуры Ровенской области, чтобы ВС РФ получили их точные координаты для дальнейшего нанесения воздушных ударов.

При себе он имел GPS-трекеры, стартовые пакеты украинского мобильного оператора и поддельный паспорт гражданина Украины.

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