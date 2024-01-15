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Словенские врачи начали всеобщую забастовку

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  • 15.01.2024, 11:43
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Словенские врачи начали всеобщую забастовку

Ее возглавляет крупнейший профсоюз врачей и стоматологов в стране Fides.

Словенские врачи и стоматологи в понедельник начали всеобщую забастовку после провальных переговоров с правительством и однодневной забастовки на прошлой неделе. Об этом, как пишет «Европейская правда», говорится в публикации Euractiv.

Забастовку возглавляет крупнейший профсоюз врачей и стоматологов в стране Fides. Он требует от правительства устранить разницу в оплате труда между младшими и старшими врачами.

- Мы действительно не хотим забастовки, но мы считаем правительство ответственным за нее, поскольку оно не смогло выполнить свои обязательства, – заявила в воскресенье официальный представитель Fides Ана Лина Водушек.

В прошлом году младшим врачам повысили оплату труда на фоне жалоб, что из-за низкой зарплаты они покидают страну.

Теперь профсоюз требует устранить возникшую диспропорцию и повысить зарплаты старшим врачам.

Fides обвинила правительство в затягивании решения конфликта по заработной плате.

А правительство утверждает, что вопросы врачей будут решены в рамках более широкой реформы оплаты труда в государственном секторе, которая была отложена из-за огромных расходов на реконструкцию после наводнений в августе 2023 года.

Начиная с понедельника, оказание медицинских услуг в Словении будет серьезно затруднено. В то же время беременным женщинам, детям и пожилым людям будут оказывать несрочную помощь.

Забастовка медиков начинается через несколько дней после того, как судьи начали двухнедельную акцию протеста, чтобы выразить свое несогласие с уровнем зарплат, который, по их мнению, не соответствует зарплатам высокопоставленных чиновников в других двух ветвях власти.

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