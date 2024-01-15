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«У меня все трясется - за какие-то копейки»: в Полоцке кондуктор высадила пятиклассника из автобуса

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  • 15.01.2024, 11:49
  • 10,740
«У меня все трясется - за какие-то копейки»: в Полоцке кондуктор высадила пятиклассника из автобуса

Ребенку пришлось идти пять километров в метель.

Десятилетний школьник в Полоцке не смог добраться домой на автобусе: его высадила кондуктор. «У меня все трясется — за какие-то копейки», — делится в соцсетях мать.

Печальную историю о своем сыне рассказала в тиктоке блогерша под ником @ksuartravel. В тот день мальчик забыл взять наличные деньги и умудрился потерять где-то в школе справку учащегося, пишет nashaniva.com.

Сначала это не создало для него особых проблем, так как была карта учащегося от Беларусбанка — это и пропуск в учебное заведение, и банковская карточка, привязанная к родительскому счету. На сайте Беларусбанка указано, что это, в том числе, «электронный идентификационный документ». Кстати, на нем есть и фото владельца.

@ksuartravel

♬ оригинальный звук - KsuArtravel

В магазине мальчик смог рассчитаться за покупки с помощью карточки. А вот в автобусе случилась неприятная ситуация.

«Кондуктор говорит: «Эти карты не работают». Там написано, что это ученик, что он учится в школе. Сын думал тогда рассчитается как картой, но платеж не прошел. Для школьников вообще проезд бесплатный. Кондуктор сказала показать справку или оплатить проезд. А денег у ребенка нет, картой не получилось рассчитаться, справки у него нет. И прикиньте, когда сейчас эта метель была, его высадили из автобуса и он шел пешком. Он не мог нам позвонить, потому что у него еще и телефон разрядился», — говоря это, женщина едва сдерживает слезы.

«Я просто в шоке. Я честно говорю, что за чужого ребенка заплатила бы. Он пришел весь мокрый, замерзший. Как можно высадить ребенка. У меня все трясется — за какие-то копейки. Зачем мы делали эти карточки, если они не работают? Я не знаю, как можно быть такими бесчеловечными. Надо в каждой ситуации оставаться людьми».

Видео набрало почти полмиллиона просмотров, 24,5 тысячи лайков и много возмущенных комментариев. Большинство людей согласилось с тем, что в любом случае нельзя высаживать ребенка из автобуса, особенно зимой, когда и темнеет рано, и на улице холодно.

Были и те родители, чьи дети сталкивались с аналогичной проблемой.

Вместе с тем, с 29 декабря 2023 года школьники имеют право предъявлять кондукторам в том числе и карту учащегося.

Об этом факте в комментариях также написали. «Нашему автопарку это не указ, как оказалось. В Полоцке карты учащегося стали действовать в автобусах только с сегодняшнего дня — после нашего видео и разговора с директором», — ответила блогер.

Женщина рассказала, что написала две жалобы: одну в исполком, вторую в автопарк. Она также встретилась с директором автопарка.

@ksuartravel

♬ оригинальный звук - KsuArtravel

Звонила женщине и заместитель директора автопарка, пыталась убедить в том, что ребенок должен был сам отстаивать свое право ехать бесплатно в автобусе, показать дневник.

«Взрослый не каждый сориентируется в такой ситуации, — парировала блогер. — Ребенок просто показывал карту, пытался оплатить ей проезд. А что сыну было делать? Он же не будет бегать по автобусу от кондуктора, драться или еще что-то. Ему пришлось выйти».

Закончилась история тем, что родители приобрели новый телефон, батарея в котором будет держать заряд дольше, чем в старом.

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