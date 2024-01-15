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«Это просто фашизм»: россияне взвыли после наступления коммунального коллапса

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  • 15.01.2024, 12:02
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«Это просто фашизм»: россияне взвыли после наступления коммунального коллапса

С отключением отопления в первые недели 2024 года, столкнулись жители десятка регионов РФ.

Коммунальный коллапс охватывает все больше городов Подмосковья, власти пытаются убеждать, что решают проблему, пишет Telegram-канал «Можем объяснить».

Вслед за Подольском режим ЧС ввели в подмосковных Химках – без тепла остались 60 многоквартирных домов. Вопреки обещаниям губернатора Андрея Воробьева к концу недели тепло в дома не вернулось. «Ждали, что замерзнет и утонет в мусоре Европа, а в итоге А. Ю. это происходит на подконтрольной вами территории», «Это просто фашизм со стороны хымкинской ылиты», «Дети дома мерзнут, болеют, почему вы так издеваетесь над людьми?», — пишут недовольные жители Химок под постами губернатора.

Жители Химок и других подмосковных районов рассказали «МО» о том, как выживают без тепла и как им «помогают» власти.

«В квартире отсутствует нормальное отопление с 5 января. В одной из комнат вообще невозможно находиться. Власти отчитались, что все сделали, все починили, а по факту — ноль», — рассказала жительница Химок.

Власти Солнечногорска еще 9 января отрапортовали о стабильной работе котельной в микрорайоне Выстрел. Но жители не заметили. «На данный момент нет отопления и горячей воды. В январе совсем плохо стало», — рассказала местная жительница.

Новый прорыв произошел в Яхроме (Дмитровский округ) — без тепла и горячей воды остался весь город, включая, пять детских садов, школу и интернат. «В квартире дубак, как будто на улице живешь», — пишут жители Яхромы в местном чате. Написавших сообщения жителей администрация Дмитровского округа блокирует.

С отключением отопления в первые недели 2024 года, столкнулись жители десятка регионов. 11 января без отопления остался (весь левый берег Новосибирска. «В доме невозможно находиться без верхней одежды – 13 градусов днем с учетом двух включенных масляных обогревателей. Весь район возле м. Маркса так и сидит без отопления. Про нас, видимо, просто забыли», — заключает жительница Новосибирска.

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