Сотрудники IT-компании Apalon: Минский офис закроют и нас всех уволят 3 15.01.2024, 12:09

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Без работы останется более 100 человек.

Мобильный разработчик Apalon в течение февраля-марта закроет офис в Минске и уволит всю белорусскую команду — более 100 человек, пишет devby.io.

Изменения произойдут в связи с продажей продуктов Mosaic Group — материнской компании Apalon. Ее интеллектуальная собственность стала предметом сделки, при этом команда — нет.

Как стало известно Bloomberg, американская корпорация IAC продает итальянской Bending Spoons интеллектуальную собственность, приложения и инструменты, созданные командой Mosaic Group. После завершения сделки 330 сотрудников Mosaic Group останутся без работы.

Mosaic базируется в Нью-Йорке. Она была создана после поглощения корпорацией IAC белорусского мобильного разработчика Apalon в 2014 году. В ее портфолио также входят сервис для редактирования документов PDF Hero и блокировщик спам-звонков RoboKiller.

Что будет с минским офисом

Об увольнениях сотрудникам Apalon сообщили 10 января на общем митинге, а также в общей рассылке.

— В Mosaic купили только продукты, все 330 человек во всех локациях, в том числе в Минске, с конца февраля/начала марта остаются без работы. Минский офис, как и все остальные, закрываются. Сейчас отдельно с каждым сотрудником проводят встречи в формате один на один, где обсуждают последний день работы, выплаты и т. д, — рассказал один из сотрудников.

По словам еще одного сотрудника, у большинства специалистов Apalon последний рабочий день 16 февраля. Часть людей останется еще на полмесяца «для передачи знаний покупателю».

В соцсети LinkedIn издание нашло профили более 30 специалистов Apalon, которые находятся в поиске новой работы.

По информации Bloomberg, потерявшие работу сотрудники Mosaic получат выходное пособие минимум за 4 месяца и бонус за 2023 год. Один из сотрудников Apalon подтвердил, что всем уволенным «выплатят несколько зарплат, а также оставят рабочие ноутбуки».

Кто будет заниматься поддержкой продуктов Apalon (если будет), неизвестно.

В Apalon работает около 150 человек, из них больше 100 — в минском офисе. У компании также есть офис в Литве, где работает около 20−30 человек, подтвердили сотрудники. Часть команды работает в Польше.

Одна из сотрудниц компании кратко рассказала, как сложился для команды 2023 год.

— В прошлом году были сокращения, прибыли стало меньше, как и пользователей, также закрыли несколько продуктов, но ситуация не была критической. Были успешные продукты, которые вывозили всю компанию.

Новых сотрудников нанимали меньше, чем раньше. Зарплаты пересматривали, были повышения, но не в таком количестве, как раньше. Сильно урезали бенефиты (льготы, предоставляемые работодателями своим сотрудникам — Прим. ред.). При этом компания помогала с переездом в Литву.

На этой неделе стало известно о закрытии минского офиса еще одного мобильного разработчика — Playtika. По словам источников, ожидается, что компания сократит 50% всей минской команды, а это около 150 человек. Специалистам, не попавшим под сокращение, предложат три опции: работа на удаленке (через Грузию), релокация (источники называют Польшу) или B2B.

Кто еще из известных мобильных разработчиков ушел из Беларуси за последний год

Playgendary

Международный разработчик и издатель мобильных игр со штаб-квартирой на Кипре. На сегодня общее число загрузок игр превышает 3 миллиарда. Ежемесячная аудитория — более 250 миллионов активных пользователей. В команде 300 человек. В Беларуси осенью 2021 года работало около 120 человек, после 24 февраля штат сократился в 3 раза буквально за несколько месяцев.

Verv

Компания создает мобильные приложения в категории Health and Fitness. Devby.io регулярно включал Verv в топ-10 паблишеров с белорусскими корнями по размеру выручки. В минском офисе Verv работало около 100 человек. Сейчас большинство сотрудников в Польше.

Akveo

Занимается разработкой собственных программных продуктов для веб и мобильных решений (ngx-admin, Kitten Tricks и другие). Продукты применяются в автомобильной, туристической, банковской, медицинской, телекоммуникационной и образовательной отраслях.

TangoMe

Американская компания, развивает приложение для онлайн-трансляций Tango Live. Это одна из ведущих платформ для онлайн-трансляций по всему миру. Годовой оборот оценивается в 400 миллионов долларов.

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