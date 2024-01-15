В РФ из-за пожара в блиндаже сгорели двое российских контрактников 2 15.01.2024, 12:16

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Причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

В воскресенье, 14 января, вблизи поселка Кокоровка, что в Брянской области РФ, произошел пожар в одном из блиндажей россиян. В результате инцидента погибли двое оккупантов.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra.

По информации Telegram-канала, погибшие оккупанты проходили службу по контракту. Им было 22 и 23 года.

Как пишут россияне, предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Это не последний пожар на военных объектах россиян за последнюю неделю. 11 января в Курской области из-за пожара в полевой бане погибли двое военных армии РФ. Еще двое — получили ранения.

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