В РФ из-за пожара в блиндаже сгорели двое российских контрактников

В РФ из-за пожара в блиндаже сгорели двое российских контрактников2
- 15.01.2024, 12:16
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Причина пожара — неосторожное обращение с огнем.
В воскресенье, 14 января, вблизи поселка Кокоровка, что в Брянской области РФ, произошел пожар в одном из блиндажей россиян. В результате инцидента погибли двое оккупантов.
Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra.
По информации Telegram-канала, погибшие оккупанты проходили службу по контракту. Им было 22 и 23 года.
Как пишут россияне, предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.
Это не последний пожар на военных объектах россиян за последнюю неделю. 11 января в Курской области из-за пожара в полевой бане погибли двое военных армии РФ. Еще двое — получили ранения.