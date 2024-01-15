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Freedom: Лукашенко боится суда как огня

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  • 15.01.2024, 12:23
  • 6,556
Freedom: Лукашенко боится суда как огня
фото: getty images

Но стелить соломку поздно.

Лукашенко подписал поправки в закон о гарантиях. Другими словами, он запретил себя судить после возможной отставки, говорится в сюжете украинского телеканала Freedom.

«Лукашенко так разволновался, что не только допускает мысль о том, что его власть не вечно, но и боится расплаты за свои преступления. Причем новые гарантии юридической неприкосновенности касаются не только самого Лукашенко, но и всей его семьи. Согласно внесенным поправкам, в случае отставки Лукашенко судить нельзя будет и членов его семьи.

А кроме того, невозможно будет арестовать его имущество и активы. Это показывает, что диктатор четко понимает, что рано или поздно доиграется. И теперь стелит соломку под троном, который скоро упадет», — говорится в сюжете.

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