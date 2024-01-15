В России упали сразу две ракеты «Калибр»2
- 15.01.2024, 12:29
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Место, где упала одна из ракет, сняли на видео местные жители.
В Краснодарском крае России в течение 13 января упали сразу две ракеты «Калибр». Локацию, где упала одна из целей, сняли на видео местные жители, сообщает телеграм-канал ASTRA.
Первая ракета упала утром 13 января между станицами Павловска и Атаманска. Именно это место было запечатлено на видео и выложено в Сеть.
Местные власти назвали ракету «неустановленным устройством». Однако военный эксперт Ян Матвеев считает, что речь идет о ракете «Калибр». К такому же выводу пришли военные аналитики Conflict Intelligence Team, проанализировав фото и видео с упавшей ракетой.
В паблике сообщается, что позже эта информация была подтверждена их источниками в экстренных службах Краснодарского края.