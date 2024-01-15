Белорусов ожидает новый скачок цен

Белорусов ожидает новый скачок цен1
- 15.01.2024, 12:36
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Годовая инфляция разгоняется.
В Беларуси продолжает разгоняться годовая инфляция, отмечают аналитики Евразийского банка развития. В декабре 2023-го она ускорилась якобы до 5,8% годовых против 5,4% месяцем ранее.
«Цены на продовольственные товары увеличились на 6,8% годовых в декабре по сравнению с 6,1% годовых в предыдущем месяце, — отмечают в ЕСБР. — В сегменте непродовольственных товаров инфляция составила 2,9% годовых после 2,4% годовых в ноябре. Рост цен на услуги составил 8,1% годовых в декабре, что примерно соответствует уровню предыдущего месяца».
Эксперты ожидают, что инфляция в нашей стране еще больше наберет обороты.
«Ускорение роста цен происходит на фоне роста внутреннего спроса и высокой инфляции в Российской Федерации — ключевом торговом партнере. Ожидаем, что в 2024 году инфляционное давление сохранится, но его перенос в цены будет сдерживаться ценовым регулированием».