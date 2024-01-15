«Системы «свой-чужой» работают плохо» 1 15.01.2024, 12:44

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Могли ли российские системы ПВО сбить свои самолеты?

Около полуночи РБК-Украина и Hromadske сообщили, что ВСУ удалось сбить А-50 над Азовским морем и подбить Ил-22М в Херсонской области. Экипажу ИЛа удалось дотянуть до аэропорта Анапы. Опубликованы радиопереговоры, в которых пилот запрашивает пожарные машины и скорую помощь на полосу. Официальных сообщений из Киева не было, пишет Telegram-канал «Можем объяснить».

Российские Z-каналы признают потерю А-50, а про Ил-22 пишут, что он мог быть подбит в результате «дружественного огня». Канал ВЧК-ОГПУ утверждает, что самолет атаковали комплексы ПВО, которые прикрывают Крымский мост.

А-50 предназначен для радиолокационной разведки на дальности до 300 километров (обнаруживает воздушные и наземные объекты). Также он может наводить на цели свои самолеты. Стоимость одного А-50 – 330 миллионов долларов, всего на вооружении российских ВКС находились 9 таких самолетов.

Сейчас нельзя достоверно установить, кто поразил самолеты – ВСУ или своя же ПВО, сказал «МО» военный аналитик Ян Матвеев. «Их мог достать украинский Patriot, если он подъехал близко к линии фронта и стрелял дальнобойными ракетами. Мы знаем, что ВСУ умеют проводить эксклюзивные по уровню операции ПВО, например в декабре они уничтожили сразу три Су-34. Если это так, то российские ВКС будут вынуждены еще дальше отодвинуть границу своих безопасных зон – раньше они очевидно считали таковой акваторию Азовского моря».

«Но и версия с дружественным огнем вполне реальна, — добавляет Матвеев. — За время войны было уже много подобных случаев. Системы «свой-чужой» работают плохо, а бардак в российской группировке и несогласованность действий никуда не делись».

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