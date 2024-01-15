Fiat готовит недорогой спортивный электрокроссовер в ретро-стиле 15.01.2024, 12:52

Кроссовер оснастят 240-сильным мотором.

Линейку Fiat 600 2024 пополнит заряженная версия. Ее готовит Abarth и это будет электромобиль. Об этом сообщается на официальном сайте концерна Stellantis, пишет focus.ua.

Новый Abarth 600e (именно так назовут электрокроссовер) получит 240-сильный мотор, то есть он будет существенно мощнее, чем хэтчбек Abarth 500e. Он станет самой мощной серийной моделью, выпущенной под брендом Abarth. Динамически характеристики не раскрывают, но ожидается, что разгон до 100 км/ч займет менее 7 с.

Кроме того, в Abarth доработают подвеску Fiat 600e, установят увеличенные тормоза и самоблокирующийся дифференциал. Специально для электрокара разработают шины Michelin Pilot Sport с использованием технологий «Формулы-Е».

Батарея Fiat 600e останется неизменной — емкостью 54 кВт∙ч. Запас хода будет несколько меньше, чем у стандартного кроссовера.

На фото электромобиль Abarth 600e в камуфляже, но можно разглядеть, что его передняя часть агрессивнее. Также появились обвес и увеличенный спойлер на крыше. В салоне установят новые спортивные сиденья.

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