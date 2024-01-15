Жители Лошицы страдают из-за воды, текущей из их кранов 15.01.2024, 13:03

Фильтра хватает на месяц.

Жить в собственной квартире в новом доме — настоящая мечта. Переезду в свеженькие многоэтажки в Лошице какое-то время искренне радовались несколько сотен минчан. Их высотки по Турова, 3 и Пташука, 11 симпатично выглядят, удобно расположены, могут похвастаться просторными дворами. Правда, вся эта прелесть омрачается одной проблемой — мутной водой, которая периодически (скорее, даже слишком часто) течет из кранов, пишет «Онлайнер».

— Наш дом сдали в мае 2022 года. А уже в сентябре я вместе с семьей переселился, — рассказывает Артур, живущий в доме-полукруге на Турова, 3. — Проблемы с холодной водой мы заметили сразу, но списали на то, что это новостройка — все наладится. Однако прошло столько времени, а не наладилось.

Все происходит в основном по вечерам, где-то с 18 до 23 часов, вне зависимости от дня недели — на выходных поблажек у нас нет. Вода течет не прозрачная, а мутная, ржавая, к тому же в ней присутствуют мелкие частицы непонятного происхождения. Конечно, так не всегда, не каждый вечер. Но достаточно часто, чтобы это заметить.

Вода минчанам достается не одинаковая каждый раз. В один день она может быть светло-коричневая, в другой — бескомпромиссно коричневая, в третий — почти прозрачная, но с частицами. От чего зависит «итоговый результат», новоселы так и не поняли.

— Фильтра мне хватает на месяц. И это если целенаправленно не лить ее литрами в те дни, когда идет совсем плохая. Мы уже неоднократно обращались в «Минскводоканал» — по одному и коллективно, оставляли заявки в 115, но без толку. В ответ получаем только

«забор воды соответствует нормам». Но ведь заборы делают в дневное время, когда нет этой проблемы и нет такой нагрузки на сеть водоснабжения.

Эта проблема не только в нашем доме, насколько мне известно, сталкиваются с ней чуть ли не по всей Лошице. Где-то регулярно (как у нас), а где-то очень редко, — говорит Артур.

Его слова подтверждает житель дома по Пташука, 11.

— Живу в Лошице с 2017 года, проблема с водой была сразу. Проявлялась, как правило, в по вечерам, особенно в воскресенье. С 2022 года ситуации стала ухудшаться. А с мая 2023 так и вовсе никуда не годится: непонятно что течет из кранов минимум раз неделю. В последние 2 месяца вода постоянно с осадком (песок, черные хлопья, похожие на торф).

Известно, что домовые магистральные трубопроводы водоснабжения (лежаки) промываются не реже одного раза в полтора месяца. Это дает результат, но до первого выброса грязи во внешние сети.

— Сетку в фильтрах грубой очистки на вводе чистим каждый месяц, — продолжает тот же минчанин с улицы Пташука. — Если она сильно забивается и падает давление после фильтра, чистим по факту, не дожидаясь графика.

— «Минскводоканал» берет пробы воды и отвечает, что вода соответствует требованиям. Возможно, и соответствует, но мы, как потребители, и с этим фактом не согласны, — делится своими фото Роман.

Проблему видят только жильцы?

Еще до нового года журналисты отправляли в «Минскводоканал» официальный запрос с просьбой разъяснить, что происходит с водой в Лошице и как это можно исправить. Однако ответ до сих пор не пришел. Что ж, обратимся к ответам из различных инстанций, которые успели получить жильцы.

В декабре 2023 «Минскводоканал» пояснил, что, проведя обследование сетей дома по Турова, 3 (с обходом квартир), специалисты выяснили, что запорная арматура находится в открытом положении, повреждений и утечек на наружной водопроводной сети не обнаружено, факт ухудшения качества водоснабжения не установлен. Мол, обратите внимание на внутридомовые сети, которые также оказывают влияние на качество воды.

Администрация Ленинского района, куда также обращались минчане, провела свое исследование проблемы, опираясь на данные нескольких профильных предприятий. Вывод: питьевая вода соответсвует требованиям СанПИН, а также гигиеническим нормативам «Показатели безопасности питьевой воды» по всем проверенным показателям. Промывайте внутридомовые сети.

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