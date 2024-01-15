Рогозин призвал расстреливать поставщиков дронов для российской армии 3 15.01.2024, 13:14

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Дмитрий Рогозин

Экс-глава «Роскосмоса» призвал к репрессиям.

«Преступной спекуляцией» назвал поставки военных изделий на фронт по завышенным ценам член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Так называемый сенатор от аннексированной Россией части Запорожской области Украины считает, что наживающихся на войне поставщиков нужно уничтожать физически.

«Удивляют цены у перекупщиков. Берут аж несколько концов с цены изделия. Достаточно сравнить с тем, что указано на AliExpress, и понять, наконец, что как правило мы имеем дело с преступными спекулянтами. Считаю, что за предоставление фронту изделий в три-четыре раза дороже (а то и больше) того, что они стоят по доставке, надо расстреливать», — написал Рогозин на своей странице «ВКонтакте».

В своем посте сенатор пожаловался на то, что по всему Запорожскому фронту — «карусель вражеских дронов». «Думаю, на других фронтах то же самое. Вражеских дронов немерено. Заезжаешь в прифронтовое село, будто попал в осиное гнездо — все аж жужжит. У въезда в воздухе дежурят ФПВ-дроны противника. Попарно. Один сразу атакует, другой фиксирует поражение и атакует тех, кто спешит на помощь пострадавшему», — уточнил Рогозин.

В качестве ответной меры он предложил повсеместно обеспечить участников вторжения в Украину блокираторами FVP-дронов и собственными дронами «во всех подразделениях и по всему фронту». Для их производства в количестве, соответствующем новым потребностям фронта, считает Рогозин, требуется снять все бюрократические ограничения, применить меры господдержки к производителям и применить высшую меру наказания к перекупщикам, отпускающим боевую продукцию по ценам в несколько раз больше закупочной.

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