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Бобруйчанин решил, что парковочное место во дворе принадлежит ему, и царапал все стоявшие на нем авто

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  • 15.01.2024, 13:38
  • 3,724
Бобруйчанин решил, что парковочное место во дворе принадлежит ему, и царапал все стоявшие на нем авто

Его задержали.

В Бобруйске мужчина поцарапал несколько автомобилей, возбуждено уголовное дело. Как сообщил приближенный к МВД телеграм-канал, в милицию обратились несколько горожан, которые рассказали, что неизвестный повредил их авто.

Выяснилось, что иномарки были припаркованы в одном и том же месте, но в разное время.

Сотрудники милиции задержали подозреваемого. Им оказался 54-летний местный житель. Мужчина решил, что это парковочное место принадлежит ему, потому что он чаще других оставлял там машину, поэтому когда видел, что оно занято, царапал стоявшее там авто.

Следователи возбудили в отношении него уголовное дело за хулиганство.

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