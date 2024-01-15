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Теперь гарантированы глобальные события

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  • Александр Невзоров
  • 15.01.2024, 13:49
  • 7,454
Теперь гарантированы глобальные события
Александр Невзоров

Но ситуация, при которой все решалось малой кровью, упущена.

НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией, пишет Bild.

Это следует из секретного документа Минобороны Германии, выдержки из которого публикует издание.

В июле 2024 года, как утверждает немецкий сценарий, Россия начнет «сначала скрытую, а затем и открытую» атаку на Запад: кибератаки, а также «другие формы гибридной войны», прежде всего в странах Балтии. В декабре Россия может искусственно спровоцировать конфликт в Сувалкском коридоре на границе Польши и Литвы.

Данный документ — образчик поразительного тугодумия.

Неминуемость русской агрессии давно была очевидна, но уважаемый Запад только сейчас дотумкал до ее понимания.

Никакого другого дела, кроме войны и организации всеобщей разрухи , у России нет. Ей абсолютно нечем заняться. А ее кулаки вечно чешутся.

У нее нет науки, культуры, технологий, промышленности, благополучия, права.

Есть лишь миллионы тупого и агрессивного быдла, пережравшего «наркотик величия» и полностью покорного носителям бредовых идей о «русском мире».

Чего еще от нее можно ждать, кроме войны?

Это давно надо принять как аксиому, списать все иллюзии. Сейчас это, наконец, происходит. Запад догадался, что и для него дело добром не кончится.

Но ситуация, при которой все решалось малой кровью, упущена. Теперь гарантированы глобальные события.

Александр Невзоров, Telegram

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