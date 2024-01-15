«У вас закончился срок действия сим-карты» 2 15.01.2024, 13:56

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В Беларусь пришел новый вид мошенничества.

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана. Они представляются работниками мобильного оператора и пытаются получить доступ к личному кабинету, пишет районная газета «Герой працы».

Сообщается, что на телефон поступает звонок от «представителя сотовой компании», который утверждает, что срок действия сим-карты заканчивается. Чтобы продолжить срок действия, мошенники просят назвать код из смс-сообщения, которое приходит на телефон.

Таким образом мошенники пробуют получить доступ в личный кабинет на сайте оператора связи, после чего устанавливают переадресацию сообщений на нужный номер. Впоследствии они меняют пароль от мобильного банкинга.

Как сообщили изданию в РОВД, случаи мошенничества по такой схеме уже зафиксированы в Шумилинском районе.

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