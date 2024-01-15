Франция первой в Европе начала выдавать цифровой шенген 15.01.2024, 13:59

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Кто его может получить?

Франция стала первой страной Шенгенского соглашения, которая начала выдавать цифровые визы. Пока их могут оформить только спортсмены, делегации и журналисты, которые поедут в страну на Олимпийские и Паралимпийские игры, сообщает «Европульс».

Подать заявку можно через специальный портал. Сервис позволяет иностранным гражданам подавать документы без посещения консульских учреждений и визовых центров.

Всего к Олимпиаде Франция собирается выдать около 70 тысяч цифровых виз.

Шенгенская зона появилась в 1985 году. В настоящее время это территория 27 государств, которые упразднили визы и таможенный контроль на внутренних границах.

В конце прошлого года Болгария и Румыния начали процесс присоединения к Шенгену. Пока безвизовый режим коснется только тех, кто пересекает границы через аэропорты и морские порты (контроль на сухопутных границах сохранится). Он начнет действовать с марта.

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