закрыть
15 января 2024, понедельник, 15:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Франция первой в Европе начала выдавать цифровой шенген

  • 15.01.2024, 13:59
  • 2,684
Франция первой в Европе начала выдавать цифровой шенген

Кто его может получить?

Франция стала первой страной Шенгенского соглашения, которая начала выдавать цифровые визы. Пока их могут оформить только спортсмены, делегации и журналисты, которые поедут в страну на Олимпийские и Паралимпийские игры, сообщает «Европульс».

Подать заявку можно через специальный портал. Сервис позволяет иностранным гражданам подавать документы без посещения консульских учреждений и визовых центров.

Всего к Олимпиаде Франция собирается выдать около 70 тысяч цифровых виз.

Шенгенская зона появилась в 1985 году. В настоящее время это территория 27 государств, которые упразднили визы и таможенный контроль на внутренних границах.

В конце прошлого года Болгария и Румыния начали процесс присоединения к Шенгену. Пока безвизовый режим коснется только тех, кто пересекает границы через аэропорты и морские порты (контроль на сухопутных границах сохранится). Он начнет действовать с марта.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров