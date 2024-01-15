закрыть
15 января 2024, понедельник, 15:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Wildberries продолжает разыскивать 12 сотрудников своего сгоревшего склада

5
  • 15.01.2024, 14:06
  • 3,174
Wildberries продолжает разыскивать 12 сотрудников своего сгоревшего склада

Они не выходят на связь.

Маркетплейс Wildberries продолжает разыскивать 12 сотрудников своего сгоревшего склада в российском Санкт-Петербурге. С момента пожара компании удалось установить связь еще с четырьмя работниками. Об этом сообщает пресс-служба Wildberries.

В публикации говорится, что никто из сотрудников склада не числится пропавшим. Как отмечают в компании, поиск сотрудников, которые находились в этот день на складе, осложняется отсутствием у многих людей мобильных телефонов, которые могли потеряться при эвакуации.

Wildberries также пообещал с понедельника начать выплачивать первые компенсации продавцам, чьи товары сгорели. Компания пообещала вернуть деньги покупателям, уже выкупившим товар.

Пожар на складе Wildberries в поселке Шушары произошел утром 13 января. Огонь локализовали на площади 70 тысяч квадратных метров и смогли потушить только 14 января.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров