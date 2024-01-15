Wildberries продолжает разыскивать 12 сотрудников своего сгоревшего склада 5 15.01.2024, 14:06

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Они не выходят на связь.

Маркетплейс Wildberries продолжает разыскивать 12 сотрудников своего сгоревшего склада в российском Санкт-Петербурге. С момента пожара компании удалось установить связь еще с четырьмя работниками. Об этом сообщает пресс-служба Wildberries.

В публикации говорится, что никто из сотрудников склада не числится пропавшим. Как отмечают в компании, поиск сотрудников, которые находились в этот день на складе, осложняется отсутствием у многих людей мобильных телефонов, которые могли потеряться при эвакуации.

Wildberries также пообещал с понедельника начать выплачивать первые компенсации продавцам, чьи товары сгорели. Компания пообещала вернуть деньги покупателям, уже выкупившим товар.

Пожар на складе Wildberries в поселке Шушары произошел утром 13 января. Огонь локализовали на площади 70 тысяч квадратных метров и смогли потушить только 14 января.

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