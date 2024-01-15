Британская разведка: Россия существенно завышает численность своей армии 4 15.01.2024, 14:15

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Набор осуществляется в основном из бедных и сельских регионов РФ.

В британской разведке считают, что власти страны-агрессора России существенно завышают численность своей армии.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в понедельник, 15 января.

Разведчики отметили, что 11 января заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о 500 тысячах человек, вступивших в российские вооруженные силы в 2023 году.

«Вполне вероятно, что эта цифра существенно завышена», — отметили в разведке Британии.

По данным британской разведки, с апреля 2023 года российские военные разрешили выпускникам школ подписывать контракты с армией РФ.

Последние данные, опубликованные Медиазоной и российской службой BBC, свидетельствуют о том, что во время боевых действий погибли по меньшей мере пятеро россиян 2005 года рождения.

В разведке также считают, что набор военных для ведения войны против Украины осуществляется в основном из бедных и сельских регионов России.

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