Британская разведка: Россия существенно завышает численность своей армии

Британская разведка: Россия существенно завышает численность своей армии4
- 15.01.2024, 14:15
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Набор осуществляется в основном из бедных и сельских регионов РФ.
В британской разведке считают, что власти страны-агрессора России существенно завышают численность своей армии.
Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в понедельник, 15 января.
Разведчики отметили, что 11 января заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о 500 тысячах человек, вступивших в российские вооруженные силы в 2023 году.
«Вполне вероятно, что эта цифра существенно завышена», — отметили в разведке Британии.
По данным британской разведки, с апреля 2023 года российские военные разрешили выпускникам школ подписывать контракты с армией РФ.
Последние данные, опубликованные Медиазоной и российской службой BBC, свидетельствуют о том, что во время боевых действий погибли по меньшей мере пятеро россиян 2005 года рождения.
В разведке также считают, что набор военных для ведения войны против Украины осуществляется в основном из бедных и сельских регионов России.