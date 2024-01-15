Российскому танку оторвало башню, а его экипаж «переквалифицировался» в летчиков 15.01.2024, 14:49

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Это произошло около Авдеевки.

Украинские воины с помощью дрона-камикадзе уничтожили российский танк и его экипаж вблизи Авдеевки.

Видеозапись успешной боевой работы бойцов опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов.

- Уничтожение FPV-дроном СБУ российского танка Т-80БВМ образца 2023 года под Авдеевкой! Танк с надписью «Чернуха» полностью оправдал свое название, вспыхнув и сгорев от кумулятива, как спичка, а экипаж мгновенно переквалифицировался в летчиков, - отмечает в комментарии автор публикации.

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