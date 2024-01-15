«Сколько ни говори «Африка», а денег от этого больше не станет» 15.01.2024, 14:55

Иван Кубраков

В каком тупике оказался белорусский режим.

Телеграм-канал «Письма к дочери» пишет об утрате народной любви к белоруссскому диктатору и хрупкости белоруссской стабильности.

- Генерал Кубраков на днях сообщил, что по случаю намеченных на 25 февраля электоральных торжеств он уже привел себя в полную боевую готовностью. Ради торжества электорального правопорядка у генерала Кубракова кроме ОМОН, ГУБОП, внутренних войск и девяти новых подразделений совсем специального назначения будут еще группы быстрого реагирования.

Но ладно белорусские генералы. Белорусские генералы находятся в состоянии боевой готовности еще с тех пор, как девушки в белом атаковали их цветами. От это психологической травмы белорусские генералы с тех пор так и не оправились.

Но кое-кто же то же суетится как будто он действительно собрался посчитать какие-то голоса. Даже пообещал добавить в стране гуманизма. Как-будто гуманизма в стране не хватает.

И я уже совсем молчу про белорусский телевизор. Как они в этом телевизоре еще не поубивались там все на фронтах своей информационной войны.

И как я тебе уже не раз разговорил, я, конечно, очень сильно недоумеваю. Казалось бы. Теперь-то чего уже суетится? У вас же есть ОМОН, ГУБОП, КГБ, внутренние войска и девять подразделений специального назначения. Не считая территориальной обороны и атомной бомбы.

Ты мне, конечно, можешь сказать, что как им не суетится, когда враги и внутри, и снаружи. Но враги внутри и снаружи были всегда. А такой суеты давно уже не было.

И знаешь, что мне это все вдруг напомнило? Вот почему-то май-июнь двадцатого года. Кое-кто тогда тоже был сначала так уверен в народной любви, что даже пообещал не трогать Виктора Бабарико. До выборов. А потом тронул. Потому что внезапно понял, что если не он не тронет Виктора Бабарико до выборов, то после выборов может уже и не успеть. Вот, видимо, ему тогда компетентные товарищи как раз доложили о текущем уровне народной любви.

И сейчас, как мне кажется, случилось примерно то же самое. Вот тоже компетентные товарищи о чем-то таком доложили. Сомневаюсь, что о состоянии народной любви. Подозреваю, что несмотря на все усилия телевизора никаких иллюзий по поводу народной любви у кое-кого нету.

Так что я бы поставил на состояние экономической стабильности. Потому что стабильность в стране хорошая, но не очень стабильная. Потому что белорусский экспорт в последнее время сильно сдал на российском рынке. Вот раньше белорусскому экспорту на российском рынке было хорошо. Белорусскому экспорту на российском рынке никто не мешал.

Но за этот год у белорусского экспорта на российском рынке появились конкуренты. В основном дружественный Китай. Поэтому с каждым месяцем ему становится все хуже. И белорусский экспорт на российском рынке надо срочно спасать. А как ты его спасешь? Против дружественного Китая у белорусского экспорта на российском рынке нет никаких убедительных аргументов. Даже знак качества не поможет.

А без российского рынка все. Капец. Будем ходить бедные и дурные. С другими рынками все еще хуже. Сколько ни говори «Африка», а денег от этого больше не станет. Российский рынок – основа всей экономической стабильности. И если эту основу попортить, то стабильность может внезапно закончиться.

И, конечно, если кое-кто знает правду о своей экономической стабильности, то ему действительно надо приводить себя в полную боевую готовность. Потому что в условиях экономической нестабильности белорусский народ может опять проявить свою черную неблагодарность.

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