Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швейцарию 1 15.01.2024, 15:06

Президент Украины примет участие в Давосском форуме.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швейцарию в понедельник, 15 января.

- Прибыл в Швейцарию с рабочим визитом. Встречусь с лидерами страны и приму участие в Давосском форуме. В Берне проведу переговоры с главами обеих палат парламента, руководителями партий и фракций, госпожой президентом Виолой Амхерд, - написал Зеленский в Telegram.

По словам украинского президента, он также поблагодарит за принципиальную поддержку суверенитета и территориальную целостность Украины.

«Верю, что участие Швейцарии в Формуле мира и ее соответствующий опыт помогут приблизить справедливый мир на основе нашего видения», - отметил глава государства.

Также Зеленский будет говорить о возвращении похищенных детей, санкциях и поиске механизмов для использования замороженных российских активов, сотрудничестве по гуманитарному разминированию, финансовой поддержке и восстановлению Украины.

«В Давосе проведу важные двусторонние встречи с представителями ЕС и НАТО, чтобы поддержать динамику нашей евроатлантической интеграции, а также с лидерами государств и крупных бизнесов, чтобы усилить оборонную и экономическую устойчивость Украины», - добавил президент.

Напомним, что с 15 по 19 января в швейцарском Давосе проходит Всемирный экономический форум. Во время визита украинский лидер выступит со специальным обращением.

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