Лукашисты принялись «отжимать» имущество по нашумевшему закону, который приняли тайно 1 15.01.2024, 15:12

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Начали с крупной сети ресторанов.

Чиновники захотели «отжать» заведения «МАК.by» — это бывшие рестораны McDonald’s. И есть большая вероятность, что фактически это уже произошло. Причем сделать это намеревались по нашумевшему закону «Об изъятии имущества», который принимали тайно. «Зеркало» рассказывает, что об этом известно.

Короткая предыстория судебных разборок вокруг (не) McDonald’s

Напомним, в Верховном суде 10 января прошло заседание по иску Госкомимущества к компании «КСБ Виктори Рестораны», которая управляет в Беларуси заведениями «МАК.by» — бывшими ресторанами McDonald’s. Иск касался приостановления деятельности по заявлениям контролирующих органов. Однако заседание было закрытым, а Верховный суд опубликовал на сайте свое решение по этому иску с пустым файлом. Точнее — с тремя точками в документе.

В Верховном суде рассматривали апелляцию на решение Экономического суда Минска. Заседание было о приостановлении деятельности компаний, которые управляют ресторанами быстрого питания «МАК.by». В банке судебных решений также размещен документ с решением этого суда от 10 октября, но в нем — также три точки.

Рестораны решили «отжать» по нашумевшему указу. Новые детали по делу

Однако 15 января журналистам удалось найти на сайте Верховного суда важный документ по этому делу. Как анонсировалось 23 сентября прошлого года, в Экономическом суде Минска будут рассматривать иск Госкомимущества к «КСБ Виктори Рестораны» и ее «маме» — Ksb victory restaurants pte. Ltd. (она базируется в Сингапуре). Причем на сайте Верховного суда указано, что дело касается изъятия имущества.

«Изъятие объектов права собственности — принудительное изъятие объектов права собственности по мотивам общественной необходимости в пользу Республики Беларусь на основании и в порядке, установленных Законом Республики Беларусь от 03.01.2023 № 240-З «Об изъятии имущества», — указано на сайте Верховного суда.

Напомним, в Беларуси в начале 2023 года появился закон «Об изъятии имущества», который принимали тайно. Среди прочего он затрагивает бизнес из «недружественных» государств и грозит иностранным инвесторам серьезными последствиями за доведение компании до банкротства или принятие мер, направленных на ее ликвидацию. В частности, управляющих предприятием с иностранным капиталом могут заменить на представителей властей или полностью его национализировать.

«Рассмотрение дела по заявлению осуществляется судом в месячный срок со дня возбуждения производства по делу с размещением информации о рассмотрении соответствующего дела на интернет-портале судов общей юрисдикции Республики Беларусь не позднее чем за десять дней до начала судебного заседания», — сообщал Верховный суд.

15 января проект «Менские капучинотары», как утверждается, разместил решение Экономического суда Минска от 10 октября 2023 года по иску Госкомимущества к «КСБ Виктори Рестораны» и ее «маме» — Ksb victory restaurants pte. Ltd. Как утверждает проект, суд принял решение «изъять безвозмездно торгово-производственное унитарное предприятие «КСБ Виктори Рестораны» у компании KSB VICTORY RESTAURANTS PTE. ООО (Республика Сингапур)» и передать его в собственности Беларуси.

Журналистам не удалось подтвердить или опровергнуть подлинность этого документа. Также не удалось получить комментарий у компании «КСБ Виктори Рестораны», по телефонным номерам головного фирмы в Минске не ответили.

Скорее всего, у компании «КСБ Виктори Рестораны» и ее «мамы» — Ksb victory restaurants pte. Ltd. — есть время, чтобы обжаловать решение Верховного суда.

Как развивалась история с McDonald’s в Беларуси

Заведения «МАК.by» — это бывшие рестораны McDonald’s. Как стало известно 11 ноября 2022 года, McDonald’s уходит с белорусского рынка. Было объявлено, что его место займет российская сеть фастфуда «Вкусно — и точка», открытая в помещениях McDonald’s после его закрытия в России.

Предполагалось, что рестораны под брендом «Вкусно — и точка» начнут работать в Беларуси 22 ноября. Но 18 ноября, комментируя уход McDonald’s, Лукашенко заявил, что его место должны занять белорусские предприятия и производители.

А утром 28 ноября рестораны заработали без вывесок McDonald’s или «Вкусно — и точка». С тех пор заведения юрлица «КСБ Виктори Рестораны» работали под непонятным брендом «Мы открыты», однако с новым меню, которое не всем пришлось по вкусу.

12 декабря 2022 года Лукашенко назвал McDonald’s «нашим предприятием».

В апреле 2023 года компания «КСБ Виктори Рестораны» подала заявку на регистрацию нового товарного знака, после чего сеть ресторанов быстрого питания изменила название на «МАК.by».

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