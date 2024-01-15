Последний полет российского А-50

Последний полет российского А-501
- 15.01.2024, 15:12
- 3,014
Видеофакт.
Появилось видео последнего полета российского самолета-разведчика А-50.
14 января СМИ сообщали, что украинские военные сбили над Азовским морем российский самолет А-50 и подбили воздушный командный пункт ИЛ-22.
Около 21:00 воздушный командный пункт Ил-22М11 осуществлял дежурство в районе Стрелкового на Херсонщине, где и был подбит. После поражения, самолет планировал совершить посадку в Анапе, пригласил эвакуацию и вызвал скорую и пожарных.
Впоследствии стало известно о сбитии Воздушными силами военного самолета воздушно-космических сил России А-50, дежурившего в районе Кирилловки Запорожской области.