«МАЗ банально развели» 2 15.01.2024, 15:20

1,426

Минское предприятие несет серьезные убытки.

На МАЗе отложили повышение зарплат, пишет читатель сайта Charter97.org.

Отказаться от этих планов пришлось из-за провала на рынке РФ:

— По итогам года белорусское предприятие стало лишь седьмым, пропустив вперед китайских и российских производителей. При этом доля рынка у МАЗа снизилась до 4,4% (5,2% в 2022 г.)

На заводе говорят, что МАЗ банально развели: в обмен на 20%-ый дисконт на военные тягачи, предприятию пообещали дать «зеленый свет» на продажу всей линейки техники на российском рынке. Однако этого не произошло. В итоге тягачи россияне приобретают по огромной скидке, а вот электробусы, троллейбусы, подъемники и прочую технику в РФ покупать отказываются, разрывая предварительные договоренности.

Обещания поднять пошлины на китайскую технику, что могло бы помочь белорусам, россияне также не выполнили. Из-за этого на МАЗе несут серьезные убытки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».