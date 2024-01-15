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В Москве снег начали убирать молодые кубинки

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  • 15.01.2024, 15:26
  • 8,214
В Москве снег начали убирать молодые кубинки

Работники из Центральной Азии уходят работать курьерами.

Этой зимой жители разных городов России сообщали о нехватке дворников, из-за которой дворы и улицы оставались нечищенными от снега. На этом фоне в Москве снег начали убирать девушки из Кубы, пишет The Moscow Times.

«Число дворников уменьшилось примерно на половину. Трудовые мигранты уходят работать курьерами. Там в два раза больше зарплата, а работа легче, чем чистить дворы и убирать мусор», — сказала РБК исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина.

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