В Москве снег начали убирать молодые кубинки

В Москве снег начали убирать молодые кубинки10
- 15.01.2024, 15:26
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Работники из Центральной Азии уходят работать курьерами.
Этой зимой жители разных городов России сообщали о нехватке дворников, из-за которой дворы и улицы оставались нечищенными от снега. На этом фоне в Москве снег начали убирать девушки из Кубы, пишет The Moscow Times.
«Число дворников уменьшилось примерно на половину. Трудовые мигранты уходят работать курьерами. Там в два раза больше зарплата, а работа легче, чем чистить дворы и убирать мусор», — сказала РБК исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина.