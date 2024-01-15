Ученые обнаружили загадочный сигнал из космоса, который указывает на неизвестный объект 1 15.01.2024, 15:28

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Фото: NASA

Астрономы NASA сделали неожиданное открытие.

Солнечная система движется вокруг центра галактики со скоростью 370 км/с. Это значит, что часть Вселенной выглядит так, будто приближается к нам, а противоположная сторона удаляется от нас. Этот эффект наблюдается, например, в реликтовом излучении, которое является световым эхом Большого взрыва.

Ученые ожидали увидеть аналогичный эффект, если наблюдать за гамма-излучением, но обнаружили совершенно иной сигнал гамма-лучей, что оказалось неожиданностью. Результаты исследования опубликованы в издании The Astrophysical Journal Letters, пишет ScienceAlert (перевод - «Фокус»).

Реликтовое излучение очень однородно, поэтому различия в разных направлениях неба в этом явлении очень незначительно. Ученые считали, что гамма-излучение также будет выглядеть примерно одинаково в разных частях космоса, хотя гамма-лучи имеют в миллиард раз больше энергии, чем обычный свет.

Анализ данных космического гамма-телескопа Ферми позволил ученым из NASA обнаружить загадочный сигнал гамма-излучения, который приходит из-за пределов нашей галактики и пока что его природу нельзя объяснить. Мощный телескоп может обнаружить гамма-лучи, которые представляют собой огромные вспышки очень энергичного света. Они часто возникают во время взрыва сверхновых.

По словам ученых, это совершенно случайное открытие, ведь они обнаружили гораздо более сильный сигнал и в другой части неба, чем тот, который искали. Ученые искали одну из старейших особенностей гамма-излучения, известную как реликтовое излучение.

Фон реликтового излучения имеет дипольную структуру, где один конец более горячий, чем другой. Но диполь гамма-излучения был совсем не похож на диполь реликтового излучения. Эти гамма-лучи приходят из другой части космоса, и они гораздо более сильные, чем ожидалось.

Ученые говорят, что они обнаружили диполь гамма-излучения, но его пик расположен на южном небе, вдали от реликтового излучения, а его величина в 10 раз превышает ту, которую мы ожидаем от движения Солнечной системы.

Хотя обнаруженный сигнал и не соответствует дипольному сигналу реликтового излучения, он соответствует тому, что наблюдали 6 лет назад у потока самых энергичных космических лучей, которые когда-либо видели астрономы. Новый сигнал гамма-излучения приходит с того же направления, что и загадочные космические лучи.

По словам ученых, хотя они нашли не то, что искали, есть подозрения, что оба явления могут быть связаны между собой, то есть обнаруженная особенность гамма-излучения и особенность космических лучей самой высокой энергии. Космические лучи самых высоких энергий несут в миллиарды раз больше энергии, чем гамма-лучи, но ученые не знают, откуда они берутся.

Астрономы NASA предполагают, что оба явления могут возникать из одного неопознанного источника, учитывая их схожую структуру. Теперь осталось только идентифицировать этот загадочный источник.

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