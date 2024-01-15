По «Минск Миру» ходит подозрительный молодой человек и просит осмотреть квартиры 2 15.01.2024, 15:38

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Его мотив неизвестен.

Жителей столичного ЖК «Минск Мир» призывают к бдительности: по квартирам ходит неизвестный, представляется сотрудником управляющей организации и просится внутрь, сообщили в обслуживающей компании «Хэппи Планет».

«По информации жильцов комплекса, по квартирам ходит неизвестный молодой человек. Представляется сотрудником «Дубай Проперти Менеджмент», при себе имеет фирменные логотипы Minsk World, просит осмотреть квартиру», — рассказали в ООО «Хэппи Планет».

Там подчеркнули, что визитер не является сотрудником управляющей организации и намеренно вводит в заблуждение жильцов, а его мотивы неизвестны.

Жителей квартала попросили не впускать незнакомых людей в квартиру, а если человек представляется работником — спросить его Ф. И. О. и уточнить достоверность информации по номеру 7560.

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