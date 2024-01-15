«Требования польских IТ-компаний сильно отличаются от белорусских» 3 15.01.2024, 15:56

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Как белорус пытался найти работу в IT внутри страны и в Польше.

Желающих войти «в айти» всё больше, но порог входа в отрасль повышается. MOST поговорил с джуном-самоучкой, который пытался найти работу в Польше после стажировки в белорусской кампании.

Александр начал самостоятельно изучать программирование в мае 2022 года. Для этого он использовал всевозможные бесплатные материалы, которые находил в открытом доступе. Тогда он ещё жил в Беларуси.

Спустя полгода изучения Python — языка программирования общего назначения — Александр начал отправлять потенциальным работодателям резюме, откликаясь на вакансии с rabota.by и в Linkedin. Делал тестовые задания, ходил на собеседования, однако работу так и не удалось найти — говорит, белoрусские компании тогда не хотели брать тех, кто находился в Беларуси.

— В первую очередь я искал работу разработчика на Python, но также рассматривал и DevOps (методология автоматизации технологических процессов сборки, настройки и развёртывания программного обеспечения — Прим.). Иногда заходил на разные фрилансерские сайты, но на них долго не задерживался — там легко «перебивают» мой ценник на работу разработчики из Индии, которые просят в разы меньше.

Спустя несколько месяцев поисков Александр нашёл две компании, которые предлагали якобы оплачиваемые стажировки. Но в действительности оказывалось, что они просто обещали найти начинающему разработчику проект. Никакой оплаты за работу Александр не получил.

— Но на одной стажировке я всё же остался, потому что там меня уверяли, что за период от трёх до шести месяцев мне гарантированно найдут проект, над которым я буду работать уже за деньги. В результате чуда не произошло. За шесть месяцев они так и не смогли найти мне проект, поэтому я ушёл, сказав, что с меня такой работы уже хватит.

Возможно, здесь сыграл роль именно человеческий фактор и то, как внутри компании налажены процессы. Я знаю, что некоторым знакомым, с которыми я стажировался, нашли проекты, а для меня почему-то не смогли. Что бы там ни было, больше ждать я уже не мог и продолжил самостоятельно искать работу, а параллельно создавал за деньги чат-боты в Телеграм. К слову, один из них до сих пор работает у минского фермерского рынка «Усе свае». Возможно, к этому моменту я бы уже мог найти работу и зарабатывать неплохие деньги, однако вариант под названием российский IТ-рынок я никогда не рассматривал — совесть не позволяла. К слову, там к кандидатам требований мало (даже английский не нужен), а вакансии в большом количестве размещаются на rabota.by.

«Каждые полгода порог входа в IТ возрастает»

— Конечно, я прекрасно знал, что поиск первой работы в IТ — дело не из простых. Ещё каких-то пару лет назад этот процесс выглядел намного проще. Стоило только окончить курсы, как первый проект уже как будто сам собой появлялся вместе со всеми бенефитами от компании. Но теперь одних курсов недостаточно. Каждые полгода порог входа в IТ только возрастает. Сейчас люди могут год учиться на курсах и по окончании будут иметь в портфолио два проекта, которые на собеседовании вообще никто не будет смотреть — эти работы нереальные, а все работодатели хотят брать только тех, кто уже реализовывал свои идеи, и они реально работают.

В результате вся эта сложившаяся ситуация приводит к тому, что люди начинают врать в своих резюме: пишут, что имеют уже минимум три года опыта работы и миллион реализованных проектов за плечами. В какой-то степени это работает — компании начинают обращать на таких кандидатов внимание и считают, что они чего-то стоят.

Кроме того, сейчас джуниор-разработчики почти никому не нужны — рынок уже наполнен хорошими специалистами, и сейчас компаниям выгодно нанимать специалистов с большим опытом, нежели новичков, которых нужно ещё многому учить. Грубо говоря, пузырь, который многим казался резиновым, лопнул, и у компаний уже не так много денег. При этом разработчиков с большим опытом работы по-прежнему много, а людям без него как будто бы не стоит даже пытаться, если они не хотят проходить длинный и тяжёлый путь, который не гарантирует в итоге успех.

«В Европе смотрят сначала на образование»

К окончанию стажировки Александр был вынужден экстренно уехать из Беларуси сначала в Литву, а потом — в Польшу. Здесь он живёт с августа 2023 года. Уже из Польши он отправлял резюме в белoрусские и польские IТ-компании.

— Это был отчаянный шаг. В резюме я врал и писал, что у меня за плечами три года успешной работы и так далее. А всё потому, что запросы работодателей на IТ-рынке Евросоюза сильно отличаются от рынков Беларуси, России и Украины.

Во-первых, от кандидатов в Польше по умолчанию требуют знание польского языка не ниже уровня В2, что логично. Что касается интернациональных компаний, то они требуют знание английского на уровне В1-В2.

Во-вторых, европейские работодатели, в отличие от белoрусских, обращают внимание на образование кандидатов. Мы привыкли, что в Беларуси можно иметь опыт в определённой сфере и этого в целом достаточно, а в Европе смотрят сначала на наличие соответствующего образования, которое будет подтверждать опыт работы. То есть одних курсов здесь точно не хватит, чтобы найти работу.

В-третьих, когда ты в Беларуси хотя бы год проработал в IТ, то спокойно можешь двигаться выше по иерархии. То есть 12 месяцев хватит, чтобы с позиции джуниора подняться до мидл-разработчика. А в ЕС этот рост выглядит иначе: здесь работодатели хотят, чтобы на позиции джуниора работник находился примерно три года и всё это время даже не смотрел выше, хотя от этого напрямую зависит зарплата.

В-четвертых, пока я искал работу, заметил, что в вакансиях часто пишут «нам нужен Python-разработчик с опытом работы 7+ лет». В Беларуси я на такие объявления никогда не натыкался.

«Оцениваю опыт в IT на 2 из 10»

Пройдя непростой путь поиска работы в IT, Александр поставил крест на этой сфере.

— Я эмоционально от всего этого сильно выгорел. Все полтора года поисков работы я не сидел без дела: всё время работал, учился, делал тестовые задания и проходил стажировки. При этом я совершенно не жалею об этом опыте и могу оценить свои почти два года в IТ-сфере на 2 из 10: за 2 года я смог найти двух добрых людей, с которыми до сих пор поддерживаю хорошее общение.

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