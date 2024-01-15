Андрей Шарендо: Офис Тихановской ведет двойную игру 9 15.01.2024, 15:58

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Андрей Шарендо

И путает европейских политиков.

В субботу, 13 января, президент Европейского парламента Роберта Метсола посетила с визитом Вильнюс и встретилась с делегацией родственников белорусских политзаключенных, а также бывшими узниками совести.

Муж брестской активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк Андрей Шарендо на встрече обратил внимание, что в Беларуси до сих пор продолжается борьба. Об этом он рассказал сайту Charter97.org.

— Одни из тех, кто ведет борьбу с режимом Лукашенко, — это наши политзаключенные, которые продолжают сопротивление, находясь в изоляции. Тем самым они показывают всему миру, что белорусы не смирились, что борьба продолжается, — заявил Андрей Шарендо.

В этот же день стало известно, что диктаторский режим Лукашенко убил очередного белоруса. В колонии погиб политзаключенный Вадим Храсько.

— Евросоюз должен призвать к ответу диктатора за этот акт террора. Трудно представить, что еще должно произойти, чтобы европейские политики стали действовать более решительно. Единственным правильным ответом с их стороны было бы введение реальных, а не показушных санкций против диктатора. Введение полного эмбарго на транзит грузов через Беларусь окажет колоссальное давление на режим Лукашенко. На встрече я акцентировал внимание, что только санкции, только давление может освободить Полину и других политзаключенных, — рассказал Андрей Шарендо.

На встрече также присутствовала Светлана Тихановская со своей командой. Андрей Шарендо обратил внимание, что ему и другим родственникам политзаключенных была непонятна позиция Тихановской:

— С одной стороны — она якобы выступает за усиление санкций, но санкции, про которые она говорит, носят формальный характер. На встрече Тихановская предлагала ввести санкции против чиновников, замешанных в репрессиях против белорусов, а также предприятий, которые используют тюремный труд политзаключенных. Понятно, что в данный момент этих санкций просто недостаточно. Даже если и будут введены санкции против этих предприятий, это ни в коем случае не ударит по режиму Лукашенко. Это просто показательная борьба, я не понимаю, для чего все эти списки подаются.

Как не удивительно, с одной стороны офис Тихановской выступает якобы за введение этих липовых санкций, с другой — ее советница Ольга Горбунова напрямую говорит, что пора снимать санкции. Якобы таким образом можно начать торги с диктатором. Такой же позиции придерживается представитель так называемого координационного совета Татьяна Хомич. Фактически офис Тихановской ведет двойную игру, европейские политики просто запутались во всем этом. Это идет во вред всему белорусскому обществу.

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