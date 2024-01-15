На свадьбе под Слонимом дядя невесты избил ее друзей

На свадьбе под Слонимом дядя невесты избил ее друзей5
- 15.01.2024, 16:13
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Свадьбу праздновали на агроусадьбе.
Дракой и уголовным делом закончилась свадьба в Слонимском районе. Как рассказал приближенный к МВД телеграм-канал, свадьбу праздновали на агроусадьбе. В разгар застолья между 61-летним дядей невесты и ее двумя друзьями завязался спор о работе.
Мнения сторон кардинально разошлись. Когда у мужчины постарше аргументы закончились, он схватил стеклянный кувшин и ударил им по голове 23-летнюю девушку, а затем бутылкой 24-летнего парня. Гости успокоили дебошира и вызвали экстренные службы.
В отношении дяди невесты возбудили уголовное дело за особо злостное хулиганство. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы или от трех до десяти лет колонии.