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Подполковник ВСУ: Россиянам угрожает эффект бумеранга

  • 15.01.2024, 16:16
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Подполковник ВСУ: Россиянам угрожает эффект бумеранга

Украинский военный рассказал о хитром плане.

Украинские воины в Харьковской области в этом году удачно приземлили немало вражеских дронов-убийц, их не уничтожают, а перенастраивают.

Руководитель пресс-службы штурмовой бригады «Сталевий кордон» - подполковник ВСУ Иван Шевцов, рассказал в эфире канала «Эспрессо», что «эффект бумеранга сработает, и противник получит свои дроны обратно, но уже со взрывчаткой».

«В течение этого года на Харьковщине бойцы штурмовой бригады «Сталевий кордон» удачно приземлили около 20 FPV-дронов врага. Эти дроны не уничтожены, а проходят определенную реабилитацию, перенастраиваются, перепрограммируются и в будущем будут использованы в обратном направлении...», - поделился офицер.

Собеседник отметил, что захватчики не уменьшили количество беспилотников-камикадзе, которые применяют против защитников Украины. Шевцов добавил, что ежедневно враг, независимо от погодных условий, применяет 10-20 «птичек-убийц».

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