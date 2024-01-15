Подполковник ВСУ: Россиянам угрожает эффект бумеранга
- 15.01.2024, 16:16
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Украинский военный рассказал о хитром плане.
Украинские воины в Харьковской области в этом году удачно приземлили немало вражеских дронов-убийц, их не уничтожают, а перенастраивают.
Руководитель пресс-службы штурмовой бригады «Сталевий кордон» - подполковник ВСУ Иван Шевцов, рассказал в эфире канала «Эспрессо», что «эффект бумеранга сработает, и противник получит свои дроны обратно, но уже со взрывчаткой».
«В течение этого года на Харьковщине бойцы штурмовой бригады «Сталевий кордон» удачно приземлили около 20 FPV-дронов врага. Эти дроны не уничтожены, а проходят определенную реабилитацию, перенастраиваются, перепрограммируются и в будущем будут использованы в обратном направлении...», - поделился офицер.
Собеседник отметил, что захватчики не уменьшили количество беспилотников-камикадзе, которые применяют против защитников Украины. Шевцов добавил, что ежедневно враг, независимо от погодных условий, применяет 10-20 «птичек-убийц».