Как не падать на льду: суть приема «ходьба пингвина» 15.01.2024, 16:26

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Необычный метод поможет справиться с непогодой.

Зима дарит нам не только красивые пейзажи, но и возможность упасть или поскользнуться из-за гололедицы. Нужно подбирать правильную обувь, которая поможет избежать неприятной ситуации на льду, но если вы все же чувствуете, что не можете удержать равновесие, то главное не паниковать и не суетиться.

OBOZ.UA нашел интересный метод, который снизит риск падения зимой. «Ходьба пингвина» поможет справиться с непогодой.

Секрет «ходьбы пингвина» заключается в том, что если вы так ходите, то центр тяжести вашего тела находится прямо над ведущей ногой и это уменьшает риск того, что вы упадете.

Направьте ноги наружу и слегка вытяните руки в сторону, как это делают пингвины. Делайте небольшие шаги и следите за центром веса.

Также стоит подготовить обувь к зиме, чтобы она не была скользкой. Зимние сапоги должны быть теплыми, удобными и с протектором на подошве. Если протектор слаб, сделайте неглубокие надрезы, чтобы добавить рифленость.

Для надежности также можете купить противоскользящую наклейку на подошву или использовать лейкопластырь. Возьмите по две штуки на каждый сапог и наклейте параллельно или крест-накрест на сухую, чистую подошву.

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