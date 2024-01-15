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Минчанин «целенаправленно шел из гостей домой», но у подъезда напал на случайную прохожую

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  • 15.01.2024, 16:37
  • 1,296
Минчанин «целенаправленно шел из гостей домой», но у подъезда напал на случайную прохожую

Почему — объяснить не смог.

Уголовное дело за хулиганство возбудили в отношении 56-летнего минчанина, который напал у подъезда многоэтажки на женщину, сообщили в МВД.

На днях в милицию обратилась жительница Заводского района столицы. Она рассказала, что возвращалась домой и увидела возле подъезда пьяного мужчину. Женщина решила подождать до тех пор, пока незнакомец не зайдет в подъезд и поднимется в нужную квартиру.

Однако мужчина внезапно направился в сторону минчанки и напал на нее: схватил за шею, после чего усадил на лавку и нанес несколько ударов рукой в область головы.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники установили личность нападавшего и задержали его. 56-летний минчанин свое поведение объяснить не смог.

— Возвращаясь из гостей выпивший… Я не знаю, каким образом я оказался с этой девушкой, зачем я к ней подходил, хотя целенаправленно шел домой. Больше ничего пояснить не могу, — сказал подозреваемый в видео, которое опубликовало МВД.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство.

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