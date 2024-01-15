В Германии проходит масштабная забастовка фермеров 15.01.2024, 16:44

В Берлин съехались тысячи тракторов.

В Берлине продолжается акция протеста фермеров против сокращения сельскохозяйственных субсидий, которые прибывают из всей страны со своей техникой. Улицы немецкой столицы переполнены тысячами тракторов, сообщает DW.

Как сообщается, участники демонстрации начали съезжаться со всей страны с вечера воскресенья, 14 января, и продолжают до сих пор.

Всего ожидается около 5 тысяч тракторов и другой сельскохозяйственной техники, а также около 10 тысяч протестующих.

Причиной протестов стали планы немецкого правительства отменить налоговые льготы на дизель для сельхозтехники. Фермеры требуют оставить все имеющиеся у них привилегии.

На технике забастовщиков висят плакаты против отмены субсидий и с более широкими жалобами на власть, в том числе «хищение», «кумовство» и «разжигание войны».

На протесте в Берлине планирует выступить также министры финансов Кристиан Линднер от «Свободных демократов».

Кроме того, акции протеста запланированы также в ряде других городов Германии.

Тем временем лидеры коалиционных партий - СДПГ, «Зеленых» и «Свободных демократов» пригласили руководителей фермерских организаций на обсуждение.

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