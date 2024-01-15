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Плавучую погранзаставу в Брагинском районе на границе с Украиной переместят на землю и увеличат

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  • 15.01.2024, 16:50
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Плавучую погранзаставу в Брагинском районе на границе с Украиной переместят на землю и увеличат

Для этого нужно больше $6 миллионов.

В деревне Асаревичи Брагинского района строят новый комплекс пограничной заставы на границе с Украиной. «Флагшток» рассказывает, чем примечателен данный объект.

Строительство пограничной заставы в деревне Асаревичи Брагинского района было начато весной 2023 года. Новый комплекс станет заменой существующей погранзаставы, которая располагается на брандвахте — несамоходном судне с жилыми помещениями, пришвартованном недалеко от белорусско-украинской границы, проходящей по реке Днепр.

Необычный способ размещения военнослужащих ранее был обусловлен расположением погранзаставы на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС. На земле располагались лишь вольеры для собак и теплицы. Теперь последствия аварии не стали препятствием для строительства новой погранзаставы.

В комплекс погранзаставы войдут 2-этажное административное здание с подземным этажом, 2-этажное общежитие для военнослужащих на 8 жилых блоков, питомник для содержания пяти собак, башня связи, городок пограничной службы, спортивный городок, а также другие вспомогательные здания и сооружения. Работы планируется завершить в мае 2024 года.

Сметная стоимость строительства составляет 18,2 млн BYN (6,65 млн USD) в ценах на 1 января 2023 года. Строительство объекта осуществляет ОАО «Гомельский объединенный строительный трест».

В ближайшее время в приграничной зоне будет осуществляться строительство шести новых пограничных объектов.

Строительство новой погранзаставы в деревне Асаревичи является еще одним шагом по переоснащению белорусско-украинской границы. В период с 2023 по 2024 год в Гомельской области запланировано открытие еще пяти новых погранзастав.

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