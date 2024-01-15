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Врач-нарколог рассказал, как теперь в Беларуси кодируют от алкоголизма

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  • 15.01.2024, 17:17
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Врач-нарколог рассказал, как теперь в Беларуси кодируют от алкоголизма

Подход изменился.

Белорусский врач-нарколог, главный врач Минского клинического наркологического центра Александр Алишевич рассказал, как изменились кодирование от алкоголизма и так называемая «подшивка». И пояснил, почему один только врач не может с этим справиться. Кто должен помочь?

По словам Алишевича, кодирование от алкоголизма и «подшивка» распространены на постсоветском пространстве, «а в Европе такого нет». И в наших краях это продолжают практиковать, рассказал врач-нарколог на телеканале «Беларусь 1».

«Еще в советское время, в 80-х годах прошлого столетия, кодирование стал применять известный психиатр Александр Довженко, именно поэтому его еще называют методом Довженко. Это императивное внушение человеку, страдающему от алкогольной зависимости, неприятных эмоций при виде алкоголя и попытке контакта с ним, и положительных – при трезвости», – сообщил Алишевич. И уточнил, что, в частности, в Минском клиническом наркологическом центре и сейчас есть специалисты, которые это применяют. Но добавил важную деталь:

«Мы не стоит на месте. Этот метод многократно форматировался, в него привносилось что-то новое другими специалистами, метод совершенствуется непрерывно».

По словам врача-нарколога, кодирование только на принципе страха не работает.

«Прежде чем провести кодирование или «подшивку», надо человека замотивировать, – подчеркнул Александр Алишевич. Он сам должен поставить перед собой цель искренне, для себя уйти от алкогольной зависимости. И только в этом случае метод будет эффективен».

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