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В российской армии бардак

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  • Телеграм-канал «Вольнодумец»
  • 15.01.2024, 17:41
  • 4,806
В российской армии бардак

Хорохорятся, а у самих кишка тонка.

В СМИ активно обсуждают инцидент с падением этой ночью над южными областями Украины двух российских самолетов: Ил-22 (фактически пункт управления) и ДРЛО А-50 (разведчик-ретранслятор), который россияне называют «летающий авианосец». Уже не летает.

Скорее всего, данные самолеты были сбиты своими, так сказать «дружественным огнем» российских ПВО. Но признать это, значит показать, что в российской армии бардак: там даже свои самолеты распознать не могут. Тогда за этим последуют разборки и оргвыводы: все-таки «упало» несколько сотен миллионов долларов и кто-то должен отвечать.

Не исключено, что к потере двух взаимосвязанных самолетов могли привести их технические неисправности из-за отсутствия зарубежных электронных компонентов. Санкции, однако. Но признать это Кремлю тоже не выгодно да и маловероятно, чтобы два одновременно?

Не исключено, что в ближайшее время из Кремля выдадут «точную» причину падения самолетов и роспропаганда заявит, что не иначе НАТО использовало свои военно-космические силы против России.

Это была бы классная версия, но тогда нужно воевать с НАТО! А для этого у Кремля «кишка тонка». Похорохориться, что «мы это НАТО за пояс заткнем, они ж нас боятся», это россияне могут. А на самом деле, там хотят усадить США и НАТО за стол переговоров, а не воевать с ними. В любом случае, две российские «птички» летать и гадить на нашу землю не будут.

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