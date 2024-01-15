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Самозанятые начали получать письма о зачислении в «тунеядцы»

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  • 15.01.2024, 18:00
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Самозанятые начали получать письма о зачислении в «тунеядцы»

Как такое возможно?

Некоторые плательщики налога на профессиональную деятельность начали получать «письма счастья» с информацией, что они являются «тунеядцами». Это означает, что им придется платить за коммунальные услуги в полном размере. «Наша нива» объяснила, в чем причина.

С 1 января 2023 года в Беларуси была введена новая система налогообложения для физических лиц, осуществляющих деятельность индивидуально — налог на профессиональный доход (НПД).

Для того чтобы стать плательщиком НПД, достаточно скачать специальное приложение и зарегистрироваться в нем. Но одной регистрации не достаточно, чтобы не считаться «тунеядцем».

Плательщиками этого налога стали и те, кто ранее платил ремесленный сбор. Первые 60 тысяч дохода в год облагаются налогом в 10%, после — 20%. Помимо этого для первых 2000 рублей дохода используется льгота и эта сумма налогом не облагается.

Льготные 2000 рублей дохода в каком-то смысле оказались «ловушкой» для некоторых плательщиков НПД.

Поскольку доход до 2000 рублей налогом не облагается, такие люди не платят налог, а значит не считаются занятыми в экономике. Это в свою очередь означает, что человек попадает в базу «тунеядцев» со всеми последствиями.

Журналистам известно несколько случаев, когда люди, которые ранее платили ремесленный сбор, а после перешли в число плательщиков НПД, по факту таковыми не стали, так как показали доход менее 2000 рублей. Им прислали «письма счастья».

В базу «тунеядцев» попадают лица, которые не работали более 183 дней за текущий год и не были задействованы в экономике страны.

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