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Победа за три года: Эстония подготовила для НАТО план, как помочь Украине

  • 15.01.2024, 18:24
Победа за три года: Эстония подготовила для НАТО план, как помочь Украине

Подробности.

Украина может победить Россию в войне за три года при условии, что НАТО и участники «формата Рамштайн» будут действовать в соответствии с планом, который разработало и представило министерство обороны Эстонии. Главное мнение разработанного эстонскими военными плана — Запад «не должен бояться помогать Украине в войне».

Об этом пишет эстонское издание ERR.ee. Разработчики плана отмечают, что предложения строятся на том, что Европейский союз и США в ближайшее время возьмутся голову и начнут выделять Украине нужное финансирование в полном объеме.

Отмечается, что суммарный ВВП всех участвующих в «формате Рамштайн» стран составляет 47 трлн евро, из них на помощь Украине направили только 0,2% – невероятно мизерная цифра. Российский ВВП в то же время составляет всего 2 трлн евро, то есть союзники Украины превосходят РФ более чем в 23 раза.

Эстонские военные отмечают главную проблему – Россия уже перешла на рельсы военной экономики, направила половину ресурсов на войну и ищет вооружение у своих союзников. В то же время, Запад пока фактически не проснулся, объемы производства оборонных товаров наращиваются очень слабо и медленно.

«Если бы военно-промышленный сектор Запада с момента начала войны получил четкий сигнал, что нужно существенно нарастить производство, то уже сегодня объемы поставок были бы совсем другими. Главная проблема – нерешительность западных союзников и, к сожалению, важнейшую роль в этом играют США. Если бы Вашингтон делал более четкие шаги, тогда и европейские страны действовали бы более решительно», – резюмировал директор Международного центра обороны и безопасности Индрек Канник.

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