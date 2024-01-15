Эксперт объяснила, почему яичные желтки имеют разный цвет 2 15.01.2024, 18:16

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И как он влияет на вкус.

Польза яиц очевидна, поскольку в них содержатся все полезные вещества, необходимые организму для нормальной жизнедеятельности. Однако мало кто знает, почему желтки в одних яйцах желтые, а в других более оранжевые. Об этом в Instagram рассказала диетолог Наталья Мазурик.

Факторы, определяющие цвет желтка

По мнению специалистов, цвет желтка определяется многими факторами, но одним из главных являются каротиноиды. Именно эти природные пигменты создают оранжево-желтый цвет желтка. Эксперт указывает на то, что лютеин и зеаксантин являются двумя основными пигментами. Они накапливаются в светочувствительном слое сетчатки (в макуле) и защищают глаз от яркого света. Ежедневное употребление достаточного количества лютеина и зеаксантина может предотвратить или замедлить развитие возрастной макулярной дегенерации.

Почему разный цвет желтков

Диетолог Наталья Мазурик отметила, что это зависит от содержания и вида каротиноидов. А это в свою очередь зависит от рациона кур. Разный цвет яичных желтков может быть обусловлен несколькими факторами:

Диета курицы: цвет желтка в значительной степени зависит от того, чем кормят курицу. Если курица получает корм, богатый каротином (например, кукуруза, пшеница), то желток будет имеет более насыщенный желтый цвет. Если курица получает меньше каротина в пищу, например, она питается соей, то желток будет более бледного цвета.

Видовые особенности: у некоторых пород кур, например, у пород с лучшей способностью к поглощению каротина, желтки могут иметь более насыщенный цвет.

Условия содержания: условия, в которых содержатся куры, такие как доступ к естественному освещению и свободному выбору пищи, могут влиять на цвет желтка.

Она также отмечает, что не стоит беспокоиться о разном цвете яичных желтков, поскольку на изменение цвета желтка главным образом влияет то, как часто, сколько и что едят куры.

Кроме того, желтый цвет меняется в зависимости от времени года. С лета до начала осени куры часто едят меньше из-за высокой температуры, а зимой едят больше, чтобы согреться.

Почему яичные желтки полезны?

Желток куриных яиц содержит много полезных питательных веществ, которые делают его важным элементом рациона питания. Основная польза заключается в содержании большого количества белка, который является строительным материалом для клеток тела. Желток содержит уникальные белки, такие как лизоцим, который помогает в борьбе с бактериями и другими вредными микроорганизмами.

Также, желток является источником важных жирных кислот, таких как Омега-3, которые необходимы для здоровья сердца, мозга и снижения риска возникновения заболеваний сосудов. Содержание витаминов в желтке, в частности витаминов А, D, E, K, способствует улучшению зрения, укреплению костей, поддержке иммунной системы и здоровью кожи. Желток также содержит минералы, такие как железо, цинк и селен, которые важны для правильного функционирования организма.

В целом, потребление желтков куриных яиц может быть полезным для обеспечения организма питательными веществами, необходимыми для правильной работы органов и систем организма.

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