В Ляховичском районе мужчина напал на силовиков с ножами 15.01.2024, 18:30

Но поскольку он не «политический», наказали его мягко.

Суд Ляховичского района 11 января вынес приговор мужчине за угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.

В октябре прошлого года, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения устроил скандал и вымогал деньги у своей матери на спиртное — женщина вызвала милицию. Когда силовики приехали, он начал им угрожать, затем метнул в них нож — но они успели прикрыться межкомнатной дверью.

«При попытке задержания обвиняемый продолжил угрожать сотрудникам ОВД двумя кухонными ножами», — говорится в материалах дела.

На суде мужчина полностью признал вину.

Его признали виновным в угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел (ст. 364 УК Беларуси) и назначили наказание в виде трех месяцев ареста, а также принудительное лечение от хронического алкоголизма. С него также взыскали компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей в пользу одного из потерпевших силовиков.

Напомним, по этой статье часто судят политических заключенных и сроки они получают гораздо более серьезные: Сергей Раткевич получил пять лет колонии общего режима, Владимир Малаховский — 3,5 года колонии общего режима, Павел Голяк — 2,5 года колонии общего режима, Алексей Губич — три года колонии общего режима. И это далеко не полный список.

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