В одном из учебных центров ВС РФ вспыхнул мятеж со стрельбой 3 15.01.2024, 18:43

3,482

Оккупанты избили и связали своих командиров.

В соцсетях появилось очередное свидетельство того, что дисциплина в рядах российской армии на таком низком уровне, что офицеры позволяют себе избивать подчиненных, а те в ответ поднимают против них бунты, пишет nv.ua.

Так, в Telegram-канале «НЕ ЖДИ меня из Украины», в котором публикуется информация о ликвидированных военнослужащих ВС РФ, обнародовали видео, на котором захватчики признаются, что после очередных пьяных выходок своих командиров решили их обезвредить.

По словам солдат, ночью в их расположение пришли три пьяных офицеров и начали избивать тех, кто попадался под руку.

«В итоге офицеров удалось связать, после чего они были переданы военнослужащим их подразделения. Спустя время к военнослужащим в расположение начали пробиваться снова, но уже со стрельбой из автоматов», — говорится в описании к опубликованным кадрам, на которых действительно слышна автоматные очереди.

Также отмечается, что фигуранты видео были призваны из ИК-2 города Тюмени, а сам конфликт произошел в одном из учебных центров.

Пьяные российские офицеры избили военнослужащих, призванных из Тюмени. Командиров удалось связать, но через некоторое время к солдатам в расположение начали пробиваться снова, но уже со стрельбой из автоматов.

По словам родственников, на данный момент связь с ними отсутствует. pic.twitter.com/z8R5cWQUow — Paketa (@Paketa2) January 15, 2024

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».