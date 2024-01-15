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В одном из учебных центров ВС РФ вспыхнул мятеж со стрельбой

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  • 15.01.2024, 18:43
  • 3,482
В одном из учебных центров ВС РФ вспыхнул мятеж со стрельбой

Оккупанты избили и связали своих командиров.

В соцсетях появилось очередное свидетельство того, что дисциплина в рядах российской армии на таком низком уровне, что офицеры позволяют себе избивать подчиненных, а те в ответ поднимают против них бунты, пишет nv.ua.

Так, в Telegram-канале «НЕ ЖДИ меня из Украины», в котором публикуется информация о ликвидированных военнослужащих ВС РФ, обнародовали видео, на котором захватчики признаются, что после очередных пьяных выходок своих командиров решили их обезвредить.

По словам солдат, ночью в их расположение пришли три пьяных офицеров и начали избивать тех, кто попадался под руку.

«В итоге офицеров удалось связать, после чего они были переданы военнослужащим их подразделения. Спустя время к военнослужащим в расположение начали пробиваться снова, но уже со стрельбой из автоматов», — говорится в описании к опубликованным кадрам, на которых действительно слышна автоматные очереди.

Также отмечается, что фигуранты видео были призваны из ИК-2 города Тюмени, а сам конфликт произошел в одном из учебных центров.

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